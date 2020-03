Chudák expremiér

Je náš expremiér Róbert naozaj taký chudobný, že musel spraviť z luxusného bytu holo byt? Za dvanásť...

Je náš expremiér Róbert naozaj taký chudobný, že musel spraviť z luxusného bytu holo byt? Za dvanásť ročné obdobie pri kormidle tohto štátu a pri mnohých korupčných škandáloch si musel zarobiť minimálne na desať takýchto bytov. Samozrejme, že to nemôže tak okato dať najavo a tvári sa, že on ,,odišiel z politiky“ ( podobne ako Vladimír M. iba s corsičkou) vlastne tak chudobný, že si musel z bytu zobrať parkety, s ktorými bude asi prikurovať niekde pod mostom a vodovodné batérie zanesie do najbližších zberných surovín aby mal aspoň niečo na živobytie. Mohla by ho prichýliť jeho bývala asistentka , ktorá má luxusný byt v Petržalke. Alebo aj jeho manželka , keby priznala majetok vo firmách v daňových rajoch. Stačilo by z Cypru. A je dosť možné, že sa sním baví už len jeho pes a Blaha. Alebo pes Blaha.