Nezmyselné rozhodnutie Matoviča

Niektoré kroky vlády ako by sa robili od krčmového stola. Nedávajú zmysel a občas rozmýšľam čí sú všetci pri vedomí a neportebujú antabus.

Keď nastúpila nová vláda myslel som, že všetko pôjde ako v rozumnej spoločnosti a veci sa budú riešiť racionálne a nie chaoticky šikanovať ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Hovorím o nerozumnom kroku ,ktorý pobúril Slovákov žijúcich za hranicami. Podľa nového nariadenia krízového štábu na čele, ktorého stojí premiér Matovič musia mať všetci pendleri , ktorí chcú prekročiť hranice Slovenska platný test na koronavírus nie starší ako 30 dní. Na základe akých dát štáb postupoval? Bohužiaľ táto vláda zatiaľ funguje chaoticky. Je pripravené dostatočné množstvo testov pre týchto ľudí a stihnú sa otestovať tisíce pendlerov do dátumu 1.5.? Testovanie pendlerov je nezmyselne , keďže v oblastiach kde žijú nie je žiadna veľká pandémia a testy budú vlastne nezmyselne minuté na zdravých ľudí a radšej by sa mohli využiť v pandemickych oblastiach ktoré sú najviac zasiahnuté. Firmy, ktoré robia testy nestihnú otestovať všetkých pendlerov, takže mnohí ľudia prídu o pracú , čo je v tejto dobe mimoriadne nepriaznivé . Kto preplatí týmto ľuďom test, ktorý stoji 80 euro? Radšej ani nebudem hovoriť akou veľkou čiastkou to zaťaží rodinný rozpočet viacčlennej rodiny. A koľko mesiacov budú siahať na rodinný rozpočet? Diskriminačne pôsobí ,že niektorý ľudia majú test zadarmo ale pendleri si ho musia platiť s vlastnej peňaženky. Sú firmy pripravené testovať tisíce ľudí a kto na tom zarobí? Aký to ma rozumný základ keď ja sa môžem nakaziť už prvý deň po teste ale keďže budem mat doklad o testovaní môžem sa nim preukazovať mesiac a nevedomky šíriť infekciu ďalej. Matovičovi to ubralo kopu hlasov zo zahraničia , ktorý dúfali že nová vláda bude robiť rozumne rozhodnutia pre ľudí a nie ich šikanovať. O nezmyselných tlačovkách, ktoré sú niekoľkokrát za deň a len nimi vyvolávajú paniku pomlčím. Ak sa ľudia cítia chorí mali by podstúpiť test aby neohrozovali hlavne svoju rodinu a myslím že toto riziko každý vníma a nepotrebuje tuto šikanu od chaotického premiéra.